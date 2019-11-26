Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в», запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Пуск был произведен 25 ноября в 20.52 мск. Контроль осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве отметили, что аппарат был создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности нашей планеты, а также мониторинг состояния отечественных спутников.