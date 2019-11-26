В Малайзии умер последний суматранский носорог
25-летняя самка по кличке Иман, за которой следили в заповеднике, скончалась от рака.
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В Малайзии умерла последняя самка суматранского носорога по прозвищу Иман.
Причиной смерти послужило онкологическое заболевание. Зоологи надеялись, что животное проживет дольше, однако знали, что оно страдает из-за сильных болей.
«Иман уделяли много внимания и заботы с момента ее поселения в заповедник в марте 2014 года вплоть до ее ухода. Никто не мог сделать для нее больше», - цитирует The Star министрa туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.
Последний самец данного вида носорогов умер в мае этого года. На сегодняшний день в Малайзии не известно ни об одной особи суматранских носорогов. Исчезновение вида связано с меняющимися условиями в дикой природе и браконьерством.