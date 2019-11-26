В Малайзии умер последний суматранский носорог

В Малайзии умерла последняя самка суматранского носорога по прозвищу Иман.

Причиной смерти послужило онкологическое заболевание. Зоологи надеялись, что животное проживет дольше, однако знали, что оно страдает из-за сильных болей.

«Иман уделяли много внимания и заботы с момента ее поселения в заповедник в марте 2014 года вплоть до ее ухода. Никто не мог сделать для нее больше», - цитирует The Star министрa туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.

Последний самец данного вида носорогов умер в мае этого года. На сегодняшний день в Малайзии не известно ни об одной особи суматранских носорогов. Исчезновение вида связано с меняющимися условиями в дикой природе и браконьерством.