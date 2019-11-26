Момент разрушительного землетрясения в Албании попал на видео

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании утром 26 ноября. По информации Геологической службы США, его эпицентр находился в 10 километрах к западу от города Шиджак.

В Сети появляются видео момента землетрясения. На одном из них видно, как в одном из дворов сильно тряслись автомобили. На кадрах другого ролика запечатлено, как в кафетерии шатались прилавки и столики, а люди, находившиеся в этот момент в здании, в срочном порядке покидают заведение.

Как сообщает издание Faktor, ссылаясь на Минобороны страны, наибольший ущерб был нанесен столице, Тиране, и второму по величине городу Дурресу.

При землетрясении погибло по меньшей мере шесть человек, среди жертв - десятилетний мальчик. Число пострадавших составляет до 300 человек.