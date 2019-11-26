В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не испытывают скепсиса по поводу возможных переговоров Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не разделяют скепсиса некоторых дипломатов касаемо возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее источник РИА Новости в дипломатических кругах высказал мнение, что переговоры лидеров двух стран в обозримом будущем не имеют смысла, так как у Трампа «связаны руки».
Тем не менее, на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с этой позицией, Песков ответил отрицательно.