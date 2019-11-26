Трассу под Воронежем превратили во «взлетную полосу»: видео
На участке тpaccы P-298 начала работать пoдcветкa paзделительнoй пoлocы и oбoчины.
© Видео: jak80avto, Instagram, Al D, Youtube © Фото: Al D, Youtube
Участок федеральной трассы P-298 по Воронежем оборудовали специальными огнями на линии разметки.
Подсветка включается только в ночное время суток и позволяет водителям разглядеть границы дороги на много сотен метров вперед. Длина отрезка, оснащенного светодиодами, составляет два километра.
Изменения высоко оценили автовладельцы. Кадры с места они публикуют в Сети. По словам водителей, теперь дорога напоминает настоящую взлетно-посадочную полосу.