Трассу под Воронежем превратили во «взлетную полосу»: видео

Участок федеральной трассы P-298 по Воронежем оборудовали специальными огнями на линии разметки.

Подсветка включается только в ночное время суток и позволяет водителям разглядеть границы дороги на много сотен метров вперед. Длина отрезка, оснащенного светодиодами, составляет два километра.

Изменения высоко оценили автовладельцы. Кадры с места они публикуют в Сети. По словам водителей, теперь дорога напоминает настоящую взлетно-посадочную полосу.