Выявлена самая уязвимая группа крови для рака

Шведские ученые установили наличие связи между риском развития рака и группой крови человека.

Специалисты провели анализ данных нескольких тысяч медицинских карт за 25 лет и выяснили, что меньше всего онкозаболеваниям подвержены обладатели второй группы крови. Исследование показало, что люди с данной группой чаще ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек.

Люди с первой группой крови оказались наиболее уязвимыми перед раком.

Исследователи отмечают, что группой крови обусловлены особенности защиты организма от вирусов, токсинов и бактерий.

Также специалисты обратили внимание, что важную роль при развитии онкологических заболеваний играет образ жизни. Уменьшить риск возникновения рака можно, отказавшись от курения и злоупотребления спиртными напитками, сообщает Медикфорум.