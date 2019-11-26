Выявлена самая уязвимая группа крови для рака
Шведские ученые установили наличие связи между риском развития рака и группой крови человека.
Специалисты провели анализ данных нескольких тысяч медицинских карт за 25 лет и выяснили, что меньше всего онкозаболеваниям подвержены обладатели второй группы крови. Исследование показало, что люди с данной группой чаще ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек.
Люди с первой группой крови оказались наиболее уязвимыми перед раком.
Исследователи отмечают, что группой крови обусловлены особенности защиты организма от вирусов, токсинов и бактерий.
Также специалисты обратили внимание, что важную роль при развитии онкологических заболеваний играет образ жизни. Уменьшить риск возникновения рака можно, отказавшись от курения и злоупотребления спиртными напитками, сообщает Медикфорум.