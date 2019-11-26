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«Открытая травля»: Басков заступился за Ротару

Александра Арсентьева
11:08 26.11.2019
Артист заявил, что «все, что сейчас происходит вокруг Ротару - некрасиво».
«Открытая травля»: Басков заступился за Ротару
© Фото: Nadezhda Lebedeva, Russian Look, Globallookpress

Николай Басков открыто поддержал Софию Ротару, которую раскритиковали из-за возможного возвращения в Россию с концертами. Он отметил, что музыка должна быть вне политики.

Артист заявил, что «все, что сейчас происходит вокруг Ротару - некрасиво». Басков назвал Ротару великой, потому как она отдала своему творчеству полвека, и на ее песнях выросло несколько поколений.

«Что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно», - написал на своей странице в Instagram певец.

Басков отметил, что гордится выступлением с артисткой на одной сцене и тем, что живет с ней в одно время. Исполнитель выразил надежду, что несмотря на травлю, Ротару все равно будет выступать на «Песне года».

«Музыка вне политики!» - добавил он.

Напомним, намерение Софии Ротару участвовать в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM» резко раскритиковал член Совета Федерации Валерий Рязанский, он заявил, что необходимо поинтересоваться у жителей России, нужны ли им гастроли подобных исполнителей.

В защиту исполнительницы также высказались продюсер Иосиф Пригожин, артист Владимир Винокур и певец Лев Лещенко.

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