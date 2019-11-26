В Минздраве рассказали, какие напитки согреют в мороз

Горячий чай с сахаром лучше остальных напитков поможет согреться в холодное время года. Кроме того, в минусовую температуру также можно употреблять любые горячие и теплые сахаросодержащие напитки. К примеру, теплый морс. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам специалиста, чтобы организму было теплее, питаться стоит высокоуглеводными и легкоусвояемыми продуктами. В умеренном количестве такое питание не повредит фигуре, считает диетолог.

«Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», - приводит ее слова RT.

Кроме того, Тутельян посоветовала воздержаться от употребления алкоголя, так как он расширяет сосуды.