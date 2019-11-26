В Минздраве рассказали, какие напитки согреют в мороз
Диетолог назвала блюда и напитки, которыми можно согреться в холода.
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Горячий чай с сахаром лучше остальных напитков поможет согреться в холодное время года. Кроме того, в минусовую температуру также можно употреблять любые горячие и теплые сахаросодержащие напитки. К примеру, теплый морс. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
По словам специалиста, чтобы организму было теплее, питаться стоит высокоуглеводными и легкоусвояемыми продуктами. В умеренном количестве такое питание не повредит фигуре, считает диетолог.
«Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», - приводит ее слова RT.
Кроме того, Тутельян посоветовала воздержаться от употребления алкоголя, так как он расширяет сосуды.