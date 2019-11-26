Нетиевский назвал виновного в распаде «Уральских пельменей»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему юмористический коллектив разваливается на глазах. В кризисе он обвинил нынешнего руководителя шоу Евгения Орлова.

«Больно видеть, что разваливается коллектив и бренд, который мы вместе создавали 25 лет. Увы, у этого процесса есть инициатор», - приводит слова Нетиевского издание StarHit.

Экс-руководитель команды отметил, что в настоящее время у «Уральских пельменей» нет продюсера и капитана, «который ведет корабль».

«Новых проектов нет, поскольку Орлов - очень хороший разрушитель команды и бренда, но никак не создатель новых проектов. Он, как клоп, который присосался к коллективу, и ничего не созидая, сосет деньги», - добавил Нетиевский.

По его словам, Юлия Михайлова покинула «Уральские пельмени» из-за того, что в новой атмосфере артистке стало трудно работать. Экс-директор коллектива отметил, что возможны и другие причины, но Михайлова о них «тактично умалчивает».

Напомним, конфликт между участниками «Уральских пельменей» и Нетиевским продолжается с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в непрозрачности вывода денежных средств и прочих нарушениях.