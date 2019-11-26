Актриса Голубкина заявила о недопустимом качестве воды в Саратове

Актриса Мария Голубкина пожаловалась на некачественную воду в саратовском отеле «Словакия» на Набережной Космонавтов. Будучи на гастролях в городе, Мария открыла кран в гостинице и увидела, как оттуда льется поток грязной коричневой воды.

«Вот это вот, это я открыла кран. Это Саратов. Это гостиница. Это что такое вообще? Вот это что?», - возмущается актриса на видео, которое она опубликовала в своем Instagram.

После жалобы Марии Голубкиной в ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», которые занимаются водоснабжением и водоотведением в городе, заявили, что готовы организовать проверку качества воды, поступающей в гостиницу.

«Обращений по поводу качества питьевой воды от гостиницы не поступало. Сертифицированная лаборатория контролирует качество воды на всех этапах ее очистки. Я бы рекомендовал проверить прежде всего внутренние коммуникации учреждения», - цитирует РИА Новости представителя компании.

Пост Марии Голубкиной посмотрели более 11 тысяч пользователей, а в соцсети разгорелась бурная дискуссия в комментариях. По словам Марии, утром такой проблемы не было.