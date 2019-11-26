Журналист рассказал, как ЦРУ контролировало штабы Ющенко и Януковича во время первого Майдана

Во время президентских выборов на Украине в 2004 году в штабах обоих лидирующих кандидатов - Виктора Ющенко и Виктора Януковича - находились агенты ЦРУ. Об этом «Звезде» заявил обозреватель информационного агентства Sputnik Владимир Лепехин, который в то время находился в Киеве и следил за ситуацией как политтехнолог.

Тогда после объявления предварительных результатов, согласно которым победил Янукович, украинцы вышли на митинги и требовали пересчета голосов. Массовые протесты, известные как «оранжевая революция» или первый Майдан, привели в итоге к переголосованию, по результатам которого президентом стал Ющенко.

«Если говорить о влиянии американцев, я могу совершенно ответственно сказать, что ЦРУ контролировало оба избирательных штаба - и Януковича, и Ющенко. На одном из заседаний, во главе которого находился помощник Януковича (стоит отметить, что у Януковича было два штаба - один формальный, которым Клюев руководил, и один неформальный), и вот в рамках этого заседания нам однажды показывают нового участника этого штаба. Такой хорошо по-русски говорящий молодой человек. И заявляют: "Вот и ЦРУ нам помогает"», - рассказал в программе «Открытый эфир» журналист.

По словам Лепехина он также находился на прямой связи с руководителем штаба Ющенко Александром Зинченко, который подтвердил присутствие американцев.