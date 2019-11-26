Митингующие в Тбилиси не дали президенту Грузии поужинать в ресторане

Участники многотысячного митинга в Тбилиси, который проходил 25 ноября у стен парламента, освистали выходящую из кафе президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Протестующие узнали о том, что грузинский лидер ужинает в кафе с друзьями после того, как администрация заведения опубликовала фотографию с Зурабишвили. Граждане Грузии пришли в ярость от того, что глава государства вместе того, чтобы урегулировать ситуацию, пошла в кафе. Митингующие пришли к кафе, чтобы задать ей волнующие их вопросы.

Однако охрана президента закрыла вход в кафе и вызвала полицию. Правоохранители организовали коридор, по которому Зурабишвили смогла покинуть заведение и добраться до автомобиля. На выходе она была освистана протестующими. На кадрах с места слышны крики: «Слуга, слуга».

Акции протеста в грузинской столице начались после того, как парламент в середине ноября не поддержал идею проведения парламентский выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

В настоящее время у здания грузинского парламента осталась 100-200 человек, которые продолжают пикетировать входы. Митингующие принесли пуфы и разбили палатки, в том числе на проспекте Руставели.