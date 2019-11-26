Украинского чиновника избили после требования выключить песни Газманова

Заместитель мэра украинского города Славянск Андрей Рубан был избит и выгнан из караоке-клуба «Соло» после того, как потребовал выключить песни Олега Газманова.

Как сообщил чиновник в соцсети, охрана применила к нему физическую силу и выставила на улицу без верхней одежды. Причиной недовольства заммэра стала композиция Газманова «Москва, звонят колокола», после чего он решил сделал замечание диджею и администратору заведения. Однако те объяснили, что музыку выбирают посетители караоке-клуба.

«Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне...". На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», - подчеркнул Рубан.

По словам чиновника, до приезда полиции его оскорбляли клиенты и охрана заведения, угрожая физической расправой.

Рубан сообщил, что и сам слушает песни на русском языке, однако его возмутили слишком пророссийские тексты Газманова. Позже руководство клуба пообещало, что охранники извинятся перед ним за инцидент.