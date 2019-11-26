В ЛНР завершили демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения сил

В ЛНР в срок завершен демонтаж фортификационных сооружений и других военных объектов в зоне разведения сил в районе Золотого, заявил глава МИД непризнанной республики Владислав Дейнего.

По его словам, в ЛНР демонтаж закончили, о чем была уведомлена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Теперь ожидается верификация результатов со стороны СММ ОБСЕ.

«Пока полную картину мы не знаем, что происходит на украинской стороне, пока мы этого не видим, и уведомлений и информации от них не получали», - сказал он в эфире «Россия-24».

Стороны конфликта в Донбассе начали отвод сил в районе Золотого 29 октября 2019 года. Причем, разведение войск началось по инициативе Киева. С 4 ноября сотрудники МЧС ЛНР при поддержке республиканского правительства вели разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.