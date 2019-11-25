МТС продаст свое подразделение на Украине
Телекоммуникационная группа подписала соглашение о продаже своего бизнеса на Украине.
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МТС продаст свой бизнес на Украина - оператор «ВФ Украина» - Telco Solutions and Investments, которая контролирует азербайджанского оператора Barkcell.
Соответствующие документы уже были подписаны. Сумма сделки составляет 734 миллиона долларов.
Как рассказали в МТС, в рамках соглашения компания передаст 100% долей в компании Preludium BV (Нидерланды) через свою 100%-ную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург).
Передача акций состоится в ближайшее время, сообщает ТАСС.