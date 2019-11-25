Москвичей предупредили о «ледяном дожде»

На этой неделе на Москву обрушится ледяной дождь. Такой прогноз в комментарии «Звезде» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В конце недели, начиная с четверга, погода существенным образом будет меняться. С юго-запада в центр Европейской части России подойдет циклон, который принесет теплый воздух», - уточнил он.

По словам Синенкова, среднесуточная температура повысится до положительных значений, даже ночью столбики термометров покажут выше нуля.

«Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками в виде дождя, мокрого снега или снега с дождем. При этом осадки будут попадать на еще промерзшую подстилающую поверхность земли. Поэтому на дорогах и тротуарах будет очень скользко», - предупредил метеоролог.

Как отметил синоптик, при таких погодных условиях очень высока вероятность образования гололеда.