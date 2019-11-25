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Момент ДТП с двумя автобусами в Красноярске попал на видео

Дарья Михалина
09:28 25.11.2019
Уходя от столкновения, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством.
© Видео: «Красноярск №1» © Фото: «Красноярск №1»

Серьезная авария произошла в Красноярске. Там в результате столкновения двух автобусов пострадали шесть человек.

Инцидент произошел утром 25 ноября, около десяти часов по местному времени. Находившийся на дороге легковой автомобиль не уступил дорогу автобусу с пассажирами, который, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, выполняя маневр, врезался в другой автобус.

Кадры с места ЧП публикует паблик «Красноярск №1».

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и врачи.

Как сообщает РИА Новости, в результате аварии тяжелораненных нет.

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