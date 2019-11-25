Момент ДТП с двумя автобусами в Красноярске попал на видео

Серьезная авария произошла в Красноярске. Там в результате столкновения двух автобусов пострадали шесть человек.

Инцидент произошел утром 25 ноября, около десяти часов по местному времени. Находившийся на дороге легковой автомобиль не уступил дорогу автобусу с пассажирами, который, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, выполняя маневр, врезался в другой автобус.

Кадры с места ЧП публикует паблик «Красноярск №1».

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и врачи.

Как сообщает РИА Новости, в результате аварии тяжелораненных нет.