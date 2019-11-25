Утильсбор на автомобили повысят с нового года

С 2020 года в России будет повышен утилизационный сбор на автомобили. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ознакомившийся с документом, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По информации газеты, уровень роста сбора будет зависеть от сегмента. Наибольшим он станет для легковых машин.

«Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л - больше (рост на 145%)», - пишет издание.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Коммерсанту» пояснили, что повышение ставок утилизационного сбора на машины является реакцией на снижение таможенных ставок с целью сохранения общего уровня тарифной защиты.