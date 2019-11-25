Размеры банковских депозитов россиян увеличились

Россияне на сегодняшний день хранят на банковских счетах в среднем около 200 тысяч рублей. При этом депозиты только увеличиваются в размерах.

Как показало последнее исследование РИА Новости, на период с января по сентябрь 2019 года депозиты выросли на 3,1%. Если брать годовой период - с октября 2018-го по октябрь 2019-го - то на 9%.

Вместе с тем, указывается в отчете, значения данного показателя сильно разнятся в зависимости от региона.

Среди лидеров по размеру среднего вклада значатся Москва, Санкт-Петербург и Магаданская область - 822, 420,6 и 317,8 тыс. рублей соответственно.