В Черном море утонули более 14 тысяч овец
Всего несколько десятков животных, сумевших выбраться с судна, выжили.
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Грузовое судно, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулась в Черном море, неподалеку от Румынии.
На борту судна Queen Hind находилась 22 человека. Все члены экипажа были спасены. Один человек с переохлаждением был доставлен в больницу.
Полиция, пожарная и береговая охрана провели операцию по извлечению овец из воды, однако живыми были найдены чуть более трех десятков животных. Остальные, как пишет BBC, утонули.
Причины трагедии выяснить к настоящему моменту не удалось.