В Черном море утонули более 14 тысяч овец

Грузовое судно, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулась в Черном море, неподалеку от Румынии.

На борту судна Queen Hind находилась 22 человека. Все члены экипажа были спасены. Один человек с переохлаждением был доставлен в больницу.

Полиция, пожарная и береговая охрана провели операцию по извлечению овец из воды, однако живыми были найдены чуть более трех десятков животных. Остальные, как пишет BBC, утонули.

Причины трагедии выяснить к настоящему моменту не удалось.