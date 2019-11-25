Электрички МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают временно бесплатными

В связи с большим количеством пассажиров электрички на Московских центральных диаметрах будут увеличены до 10-11 вагонов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона уточнил, что в рабочие дни после запуска МЦД поездами уже воспользовались около полумиллиона человек.

«И еще одна важная новость: Центральная пригородная пассажирская компания приняла решение сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным в ближайшие две недели», - цитирует Воробьева «360».

За это время, по словам губернатора, специалисты намерены более качественно отладить работу билетной системы.

Ранее об аналогичных решениях заявил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября в присутствии президента Владимира Путина, который стал одним из первых пассажиров МЦД.

МЦД-1, напомним, соединил Одинцово и Лобню, а МЦД-2 - Нахабино и Подольск.