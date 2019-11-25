Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму решили созвать трибунал по провокации в Керченском проливе

Вадим Иванов
08:37 25.11.2019
Инициатором международного общественного процесса выступило представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация «Таврида».
В Крыму решили созвать трибунал по провокации в Керченском проливе
© Фото: ФСБ РФ

В Крыму решили инициировать создание международного общественного трибунала по провокации украинских ВМС в Керченском проливе, произошедшей год назад. Его планируется провести весной 2020 года.

Как сообщает РИА Новости, инициатором трибунала выступило общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация «Таврида».

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов уточнил, что трибунал станет «особым квазисудебным процессом».

«Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», - добавил он.

По словам Молохова, предполагается, что заседания будут проходить в разных странах, а сам процесс «поможет убедительно разоблачить» предвыборную провокацию Петра Порошенко.

Три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ 25 ноября 2018 года. На пути из Черного моря к Керченскому проливу суда были задержаны ФСБ.

Два месяца назад, 7 сентября, украинские военные были переданы Киеву в рамках обмена задержанными лицами, а 18 ноября Россия отдала и сами корабли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата25.11.2019, 09:15
Спецназ ЮВО применил комплекс «Стрелец» на учениях на Северном Кавказе
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.11.2019, 06:30
Минобороны подписало контракты на поставку БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг»
Дата24.11.2019, 18:43
Тайна белого движения: что было в проданных в Париже архивах Колчака
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:34 В стране и мире
Утильсбор на автомобили повысят с нового года
09:28 В стране и мире
Видео
Момент ДТП с двумя автобусами в Красноярске попал на видео
09:15 Армия
Спецназ ЮВО применил комплекс «Стрелец» на учениях на Северном Кавказе
08:56 В стране и мире
Видео
В Черном море утонули более 14 тысяч овец
08:51 В стране и мире
Видео
Электрички МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают временно бесплатными
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы 10 продуктов, которые могут заменить лекарства
Врачи назвали главные симптомы дефицита витамина D в организме
Видео
Политический пат: как Украина готовится к встрече «нормандской четверки»
Видео
В Индии «летающая» машина убила человека: видео
Пятый элемент: физики обнаружили новую силу во Вселенной
Видео
Водное перемирие: жестокая атака анаконды на оленя попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.