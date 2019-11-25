В Крыму решили созвать трибунал по провокации в Керченском проливе

В Крыму решили инициировать создание международного общественного трибунала по провокации украинских ВМС в Керченском проливе, произошедшей год назад. Его планируется провести весной 2020 года.

Как сообщает РИА Новости, инициатором трибунала выступило общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация «Таврида».

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов уточнил, что трибунал станет «особым квазисудебным процессом».

«Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», - добавил он.

По словам Молохова, предполагается, что заседания будут проходить в разных странах, а сам процесс «поможет убедительно разоблачить» предвыборную провокацию Петра Порошенко.

Три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ 25 ноября 2018 года. На пути из Черного моря к Керченскому проливу суда были задержаны ФСБ.

Два месяца назад, 7 сентября, украинские военные были переданы Киеву в рамках обмена задержанными лицами, а 18 ноября Россия отдала и сами корабли.