Россиянам хотят расширить пределы допустимой самообороны

Пределы допустимой самообороны для россиян должны быть расширены, чтобы они могли при необходимости защитить себя и свою семью, но не попасть при этом в тюрьму. Внести соответствующие поправки в УК РФ предложил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Как пишут «Известия», законопроект политик внесет на рассмотрение в ближайшее время.

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», - объяснил Жириновский свою инициативу.

В «Единой России» в комментарии газете сказали, что готовы внимательно его изучить. По словам первого замглавы фракции Андрея Исаева, сфера самообороны является «достаточно тонкой».