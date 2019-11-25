Таинственный «огненный шар» пролетел над США

Над округом Полк, штат Орегон, пролетел громадный огненный шар. Фотографии с места появились в Сети.

Изначально местные жители подумали, что на кадрах запечатлено крушение самолета. Однако никаких обломков в районе найдено не было. При этом, как рассказали в местной полиции, для поисков были использованы все возможные системы авиационного слежения. Полиция в конечном итоге пришла к выводу, что таинственный «огненный шар», скорее всего, был метеором.

© PolkCountySheriffsOfficeOregon, Facebook

Тем не менее, эту версию опровергают местные жители, засвидетельствовавшие явление.

«Я видел метеоры и раньше. Они ярко белые и исчезают за пять секунд. Этот летел слишком долго», - рассказал автор фотографий Ричард Романо KATU News.

В Сети предполагают, что огненный шар - не что иное, как НЛО. Некоторые пользователи более оригинальны в своих ответах. Они шутят: на фото попали супермен или загоревшееся изобретение Илона Маска.