Бренд Loewe выпустил костюм, копирующий концлагерную форму

Испанский дом моды Loewe выпустил брючный костюм, напоминающий форму узников концлагерей. Куртку и брюки с черными полосками и нагрудным карманом можно было приобрести за 1840 долларов.

Сходство одежды от кутюр с формой заключенных заметили блогеры и подняли скандал.

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Спустя время модель удалили с сайта модного дома, а компании пришлось принести извинения. По словам представителей Loewe, образ был неверно истолкован, и бренд не собирался делать отсылку к «к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества».