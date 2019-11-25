Бренд Loewe выпустил костюм, копирующий концлагерную форму
Люксовую марку обвинили в создании одежды, выглядящей как роба.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: diet_prada, instagram
Испанский дом моды Loewe выпустил брючный костюм, напоминающий форму узников концлагерей. Куртку и брюки с черными полосками и нагрудным карманом можно было приобрести за 1840 долларов.
Сходство одежды от кутюр с формой заключенных заметили блогеры и подняли скандал.
Спустя время модель удалили с сайта модного дома, а компании пришлось принести извинения. По словам представителей Loewe, образ был неверно истолкован, и бренд не собирался делать отсылку к «к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества».