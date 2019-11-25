Бывший «народный мэр» Горловки заявил, что работал на разведку Украины

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной ДНР Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказал Матюха в эфире телеканала «ТСН», работая на территории Донбасса, он «занимался провокациями», в частности, разжигал конфликты между группами ополченцев.

При этом он якобы передал «очень много информации» Киеву.

В ДНР к заявлениям Эдуарда Матюхи отнеслись крайне скептически. Как отметил депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский, Матюха пробыл «народным мэром» три дня.

«Звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», - подчеркнул депутат и назвал украинского «разведчика» «шутом гороховым».

По словам Бердичевского, весь вред, который Матюха нанес ДНР, заключался в перепродаже поставляемых в Горловку в качестве гумпомощи продуктов.

«Какая страна - такие и разведчики», - заключил депутат.

Матюха стал «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако пробыл в этой роли всего месяц, заняв пост первого секретаря горловского комитета «Компартии ДНР».