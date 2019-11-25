МЧС подтвердило, что все трое шахтеров найдены живыми после ЧП в Коми

Троих горняков, который пропали в результате задымления в шахте «Яреганефть» в Ухте, нашли живыми. Информацию, которую ранее сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», подтвердила «Звезде» представитель пресс-службы МЧС по республике Коми Ольга Лоншакова.

«С троими шахтерами была установлена связь. Одно из них подняли горноспасатели, еще двое пока находятся в блоке», - рассказала Лоншакова.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье около 20.10 мск в уклонном блоке шахты «Яреганефть» на глубине 200 метров. Во время буровых работ произошло задымление. Под землей находились 45 горняков. С троими из них долгое время не могли связаться.