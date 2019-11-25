Врачи назвали главные симптомы дефицита витамина D в организме

В зимний сезон нехватка витамина D в организме часто является проблемой. Для того, чтобы восполнить его недостаток, необходимо находиться на солнце в течение 10-15 минут в день, пояснил профессор медицины, физиологии и биофизики Медицинского центра Бостонского университета Майкл Ф. Холика.

Как отмечают врачи, о нехватке витамина может свидетельствовать боль в конечностях и костях, а также малоподвижность суставов в утренние часы, потливость головы, избыточный вес, депрессивное состояние и проблемы с кишечником.

Также при его недостатке, пишет журнал Focus, возникает риск повышенного давления, диабета второго типа и остеопороза. Недостаток витамина D может возникнуть даже при употреблении продуктов, в которых он содержится, поскольку самым важным источником его восполнения является солнечный свет.