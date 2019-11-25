Песчаная буря: Таганрогский залив стал «пустыней», а река Дон обмелела

Таганрог оказался в центре песчаной бури. В Ростовской области обмелела река Дон и Таганрогский залив. Разгон стихии привел к различным последствиям.

«Таганрогского залива больше нет! Таганрог засыпало песком на четыре метра. Не знаю, может даже и больше», - говорит местный житель.

Теплоходы стоят на мели, а местные жители как на сафари катаются на автомобилях. Причиной обмеления стал сильный восточный и северо-восточный ветер, который гонит воду из реки в Азовское море. Береговая линия отодвинулась почти на сотню метров.

Вторые сутки жителям Таганрога приходится носить маски, многие жалуются на проблемы с дыханием. Вода вернется, когда ветер сменит направление. По данным синоптиков, это произойдет только через неделю.

Кроме того, на въезде в город на несколько сотен метров раскинулось пламя горящего камыша.

Дно Таганрогского залива и Дона привлекли к себе экстремалов, которые решили погонять по отмелям и полыньям. В песках уже увязли девять автомобилей.