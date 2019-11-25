Голодец оценила вклад Вербицкой в сохранение русского языка

Вице-премьер правительства Ольга Голодец назвала президента СПбГУ Людмилу Вербицкую, которая умерла 24 ноября, одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования.

«Ее вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен. Возглавляя Санкт-Петербургский университет, Людмила Алексеевна приложила все усилия для поддержки высокого авторитета вуза в России и мире», - цитирует заявление Голодец РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что Вербицкая проявила себя, как многогранный общественный деятель, активно поддерживая многочисленные культурные и социальные проекты.

Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет. Она была первой женщиной, которая стала ректором СПбГУ. В дальнейшем являлась президентом университета и почетным профессором. Также она являлась почетным президентом РАО.