Трамп сообщил об отставке министра ВМС США из-за скандала

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что министр ВМС Ричард Спенс был отправлен в отставку, а на его место назначат руководителя американской дипмиссии в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.

Глава Пентагона Марк Эспер предложил уволить Спенсера в связи с тайными переговорами с представителями Белого дома о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлахера, пишет The Washington Post.

«Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу. Посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт будет выдвинут на должность нового министра, у него большие достижения и успехи. Знаю, что он проделает выдающуюся работу», - написал американский лидер в Twitter.

Он добавил, что не был доволен тем, как прошел суд над спецназовцем ВМС США Галлахером.

Галлахера обвиняют в совершении ряда военных преступлений во время службы в спецназе ВМС, среди которых убийство взятого в плен террориста в Ираке. Его хотели исключить из ВС, но президент встал на его защиту. Министр обороны запросил отставки Спенсера после того, как тот тайно предложил администрации Трампа не вмешиваться в процесс против Галлахера в обмен на его уход из армии с сохранением звания.