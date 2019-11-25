«Шок-контент»: поклонники Агузаровой оценили ее лицо после пластики

Певица Жанна Агузарова появилась на юбилейном концерте рок-группы «Цветы» в Государственном Кремлевском Дворце и попала в объектив фотокамеры одного из своих поклонников. Опубликованное фото в Instagram шокировало пользователей соцсети, которые не оценили изменения во внешности певицы после ее пластических операций.

«Шок-контент», - отметил пользователь igrskripko. «А я думала это Сукачев... Пока не обратила внимание на выточки для груди», - добавила dominidji. «Жесть», - прокомментировала zakharova_natalia_a. «Боже, что с ней?» - задалась вопросом sapjanovfoto.

Однако нашлись и те, кто все равно решил поддержать экстравагантную певицу.