«Шок-контент»: поклонники Агузаровой оценили ее лицо после пластики
Певица Жанна Агузарова появилась на юбилейном концерте рок-группы «Цветы» в Государственном Кремлевском Дворце и попала в объектив фотокамеры одного из своих поклонников. Опубликованное фото в Instagram шокировало пользователей соцсети, которые не оценили изменения во внешности певицы после ее пластических операций.
«Шок-контент», - отметил пользователь igrskripko.
«А я думала это Сукачев... Пока не обратила внимание на выточки для груди», - добавила dominidji.
«Жесть», - прокомментировала zakharova_natalia_a.
«Боже, что с ней?» - задалась вопросом sapjanovfoto.
Однако нашлись и те, кто все равно решил поддержать экстравагантную певицу.
«Жанночка, огонь!!! Она супер звезда, талантливая, неординарная, неповторимая», - отметила morskayamarinamoscow.
«Аж песен ее накачал!)) неожиданно!», - поделился Psyhalin.