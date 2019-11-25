Обожравшийся крысами питон проломил потолок и рухнул в спа-салон

Бирманский питон длиной в 4,3 метра в течение 10 лет жил в потолке спа-салона в районе Чанченг в Китае и питался крысами.

Как пишет The Daily Star, 12 ноября сотрудники заведения обнаружили змею за одним из кресел в салоне, когда зашли в комнату, услышав грохот. Они также заметили, что в потолке в углу появилась дыра.

По словам очевидцев случившегося, 20-килограммового питона удалось поймать сотрудникам при помощи охранников из соседнего здания. Оказалось, что пресмыкающееся жило в потолке и питалось крысами.

Владелец спа-салона рассказал, что с момента первого появления змеи, ее никак не удавалось словить. Три года назад во время ремонта рабочие заметили питона в потолочных досках, но он смог спрятаться.