Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты, которые россияне хранят в банках, постепенно растут и уже составляют 200 тысяч рублей на человека. Это происходит на фоне слабой динамики доходов населения и умеренного роста зарплат.

По данным рейтинга РИА Новости, за девять месяцев текущего года размер депозитов вырос на 3,1% или 891 миллиард рублей. А за год с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 год прирост составил 9%, или 2,4 триллиона рублей.

На 1 октября 2019 года россияне хранили в банках 29,4 триллиона своих сбережений. А вот четыре года назад этот показатель был менее 20 триллионов рублей. Еще ранее, в 2011-м, он составлял менее 10 триллионов. То есть за девять лет вклады населения выросли в три раза.

Наибольшее количество депозитов на душу населения зафиксировано в Москве - более 800 тысяч рублей, о чем говорит высокий уровень зарплат и доходов. На второй строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, где на одного человека приходятся около 420 тысяч рублей вкладов.

В лидеры списка также вошли Магаданская область, Сахалин, Мурманская область, Камчатский край, Чукотка, Тюменская область и Подмосковье.