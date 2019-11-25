Оползень снес участок автомобильной эстакады в Италии: видео
Мощный оползень в Италии снес 30 метров автострады между Турином и Савоной.
© Видео: luponzi, RochexRB27, Twitter © Фото: luponzi, RochexRB27, Twitter
В итальянской области Лигурии обвалился участок автомобильной эстакады А21 между Турином и Савоной.
По данным национальной пожарной службы, обрушился 30-метровый участок виадука, расположенного у подножия холма. Из-за сильных дождей вода подмыла опоры эстакады. Образовался грязевой оползень.
Движение по магистрали было приостановлено в обоих направлениях, несмотря на то, что обвалился один из двух отрезков эстакады. Об этом сообщает Atnews.
В воскресенье, 24 ноября, в Лигурии и соседнем Пьемонте был объявлен красный уровень погодной опасности.