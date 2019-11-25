Оползень снес участок автомобильной эстакады в Италии: видео

В итальянской области Лигурии обвалился участок автомобильной эстакады А21 между Турином и Савоной.

По данным национальной пожарной службы, обрушился 30-метровый участок виадука, расположенного у подножия холма. Из-за сильных дождей вода подмыла опоры эстакады. Образовался грязевой оползень.

Движение по магистрали было приостановлено в обоих направлениях, несмотря на то, что обвалился один из двух отрезков эстакады. Об этом сообщает Atnews.

В воскресенье, 24 ноября, в Лигурии и соседнем Пьемонте был объявлен красный уровень погодной опасности.