«Она - человек мира»: Лещенко высказался о скандале с Ротару

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал скандал вокруг певицы Софии Ротару, которая намерена выступить в этом году в России на фестивале «Песня года», а также нескольких новогодних корпоративах в Москве. Критики припомнили певице, что в 2018 году она отменила свои выступления на фестивале «Песня года», а ее концертный директор заявил о полном прекращении ее концертной деятельности в России.

«Она - человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать», - цитирует Лещенко Gazeta.ru.

По словам певца, коллеги по цеху не должны критиковать друг друга. Лещенко также отметил, что украинской певице не стоит обращать внимания на замечания подобного рода.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин также призвал прекратить нападки на певицу и позволить ей спокойно работать. По словам Пригожина, все, что происходит вокруг Ротару сегодня, - это попытка поставить ее в безвыходную ситуацию.