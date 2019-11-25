Целая эпоха СПбГУ связана с ней: Кудрин о Вербицкой

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что с Людмилой Вербицкой связана целая эпоха в истории Санкт-Петербургского государственного университета.

«С ней как с ректором, а затем президентом СПбГУ связана целая эпоха в истории университета», - написал Кудрин в Twitter.

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Почетный президент Российской академии образования и экс-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая умерла на 84-м году жизни в Петербурге. Дата и место похорон выдающегося филолога станут известны позже.

Как пишет РИА Новости, о том, что у Вербицкой были проблемы со здоровьем, стало известно примерно год назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения премии за вклад в укрепление российской нации. После чего президент РФ Владимир Путин приехал к ней в гости сам, чтобы лично вручить награду.