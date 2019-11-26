Ограбление крупнейшей сокровищницы Европы сняли камеры наблюдения

Дерзкое ограбление крупнейшей европейской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что несколько мужчин с фонариками в руках проникли в затемненный зал музея и с помощью металлических прутьев разбили витрины, в которых хранились ценные экспонаты.

Как сообщила ранее гендиректор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман, речь идет о витрине с тремя наборами драгоценностей, которая расположена в историческом зале музея.

Один из наборов был инкрустирован алмазами, два другие - бриллиантами. По данным издания Bild, стоимость украденных ценностей может составить 1 миллиард.