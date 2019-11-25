В России исчерпались запасы IP-адресов

В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4, заявил интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre.

Эксперты предполагали, что это случится в конце нынешнего года, либо в начале 2020 года, так что это было ожидаемо. Отмечается, на работе сайтов это никак не скажется. Кроме того, прекратившие свою деятельность организации будут возвращать не нужные более адреса. Их будут распределять в соответствии со списком ожидания.

«В течение некоторого времени мы будем выделять IPv4, но это небольшое количество не приблизится к миллионам адресов, которые нужны сегодня сетям», – пишет RIPE NCC.

В Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6, который в будущем распространится на весь мир. По словам аналитиков, его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов. В интернет-регистраторе пояснили, что их хватит на ближайшие 500 лет.

Протокол IPv4 мог предоставить адреса только для 4,3 млрд клиентов. И уже с 2011 года компания предупреждала о возможном дефиците адресов.