Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России исчерпались запасы IP-адресов

Василиса Морозова
23:53 25.11.2019
В Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6, который вскоре будут использовать чаще.
В России исчерпались запасы IP-адресов
© Фото: pixabay.com

В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4, заявил интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre.

Эксперты предполагали, что это случится в конце нынешнего года, либо в начале 2020 года, так что это было ожидаемо. Отмечается, на работе сайтов это никак не скажется. Кроме того, прекратившие свою деятельность организации будут возвращать не нужные более адреса. Их будут распределять в соответствии со списком ожидания.

«В течение некоторого времени мы будем выделять IPv4, но это небольшое количество не приблизится к миллионам адресов, которые нужны сегодня сетям», – пишет RIPE NCC.

В Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6, который в будущем распространится на весь мир. По словам аналитиков, его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов. В интернет-регистраторе пояснили, что их хватит на ближайшие 500 лет.

Протокол IPv4 мог предоставить адреса только для 4,3 млрд клиентов. И уже с 2011 года компания предупреждала о возможном дефиците адресов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата25.11.2019, 22:00
Российско-турецкий патруль в Сирии прикрыли вертолеты ВКС РФ
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.11.2019, 10:25
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:42 В стране и мире
Митингующие в Тбилиси не дали президенту Грузии поужинать в ресторане
00:26 В стране и мире
Украинского чиновника избили после требования выключить песни Газманова
00:15 В стране и мире
В ЛНР завершили демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения сил
00:02 В стране и мире
Видео
Ограбление крупнейшей сокровищницы Европы сняли камеры наблюдения
23:53 В стране и мире
В России исчерпались запасы IP-адресов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы 10 продуктов, которые могут заменить лекарства
Врачи назвали главные симптомы дефицита витамина D в организме
Видео
Политический пат: как Украина готовится к встрече «нормандской четверки»
Видео
В Индии «летающая» машина убила человека: видео
Пятый элемент: физики обнаружили новую силу во Вселенной
Видео
Водное перемирие: жестокая атака анаконды на оленя попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.