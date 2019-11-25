Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, совершившего убийство аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Однако в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу, в чьем производстве находилось дело, комментариев о данной информации не дают.

63-летний историк Олег Соколов упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге 9 ноября, пытаясь утопить останки убитой им 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Историка вытащили из воды, при этом в его рюкзаке и квартире были найдены и другие фрагменты тела убитой девушки.

Как выяснило следствие, бывший доцент застрелил свою подругу из обреза еще 7 ноября во время ссоры. Однако по другой версии девушка могла быть убита во сне. После произошедшего историка уволили из СПбГУ.