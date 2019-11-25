Дед Мороз назвал самые желанные подарки российских детей

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что наиболее популярными подарками для детей на Новый год являются современные гаджеты - смартфоны, электросамокаты, игровые приставки, а также домашние животные.

Одним из самых запоминающихся желаний было у 36-летнего мальчика Володеньки, который попросил в подарок BMW X5, рассказал «Звезде» Дед Мороз.

«Для меня нет преград. Но когда я спросил, хватит ли у него силушки, чтобы ее на веревочке катать, он сразу впал в отчаяние», - добавил всероссийский волшебник.

Он также подчеркнул, что для него все равны как взрослые, так и дети.