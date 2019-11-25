Дед Мороз назвал самые желанные подарки российских детей
В преддверии Нового года «Звезда» поинтересовалась у волшебника из Великого Устюга, что просят у него в своих письмах юные россияне.
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Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что наиболее популярными подарками для детей на Новый год являются современные гаджеты - смартфоны, электросамокаты, игровые приставки, а также домашние животные.
Одним из самых запоминающихся желаний было у 36-летнего мальчика Володеньки, который попросил в подарок BMW X5, рассказал «Звезде» Дед Мороз.
«Для меня нет преград. Но когда я спросил, хватит ли у него силушки, чтобы ее на веревочке катать, он сразу впал в отчаяние», - добавил всероссийский волшебник.
Он также подчеркнул, что для него все равны как взрослые, так и дети.