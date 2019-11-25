Путин обсудил с Зеленским вопрос транзита газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны в преддверии запланированного на 9 декабря саммита в «нормандском формате».

Стороны обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Кроме того Путин и Зеленский затронули в беседе ситуацию с передачей трех кораблей ВМС Украины, задержанных после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года и переданных Киеву накануне.

Главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее в понедельник, 25 ноября, Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту в «нормандском формате». На совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по вопросам стабилизации ситуации в Донбассе состоится в Елисейском дворце девятого декабря.