ЦБ предложил способ борьбы с «зарплатным рабством»

Центральный банк предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством». Во-первых, деньги будут бесплатно переводиться с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но открытого в другом банке. Во-вторых, зарплата будет перечисляться через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.

Сейчас работник вынужден платить комиссию за перевод денег с зарплатной карты на счет в другой банк. Это одно из «препятствий для конкуренции», отмечает Банк России в своем докладе «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Также в Центробанке предложили ввести несколько зарплатных банков на выбор при условии, что компания является государственной. Эти меры усилят конкуренцию банков за работников.