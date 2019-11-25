Медведев оценил возможное освобождение малоимущих россиян от НДФЛ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим», - сказал Медведев.

Несмотря на многократное обсуждение данной инициативы, эти вопросы, по словам премьер-министра, остаются и требуют анализа. Он назвал это «чувствительной темой» и «тонкой историей», так как могут возникнуть недопонимания.

«Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», - выразил свое мнение Медведев.

Инициатива возникла из-за противоречия: работодатель не может платить сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда, а МРОТ в среднем составляет 11,3 тысячи рублей. Но после уплаты НДФЛ работник получает только 9,8 тысяч рублей, что является ниже прожиточного минимума.