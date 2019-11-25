В Пскове возбуждено дело после нападения на врача детской больницы

В отношении 43-летнего жителя Пскова, задержанного по подозрению в нападении с ножом на врача детской областной клинической больницы было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте областного управления СК.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пункта "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности)», - уточняют в ведомстве.

Трагедия произошла днем 25 ноября. Мужчина пришел в детское медучреждение, где напал на врача-гематолога и нанес ножевое ранение в туловище.

В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

По предварительным данным, ребенок нападавшего некоторое время назад проходил лечение в больнице и скончался.