Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Троих горняков, который пропали в результате задымления в шахте «Яреганефть» в Ухте, нашли живыми. В пресс-службе ООО «Лукойл-Коми» сообщили ТАСС, что их поднимают на поверхность.

В воскресенье около 20.10 мск в уклонном блоке шахты «Яреганефть» в Коми на глубине 200 метров во время буровых работ произошло задымление. Под землей находились 45 горняков, 33 из которых поднялись на поверхность самостоятельно. Девять работников шахты остались помогать спасателям. С тремя горняками невозможно было связаться.

По факту случившегося начали доследственную проверку. В понедельник, 25 ноября, будет создана рабочая группа для выяснения причин ЧП.