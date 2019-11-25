«Гоар выходила замуж за Геворка Вартаняна три раза»: историк спецслужб рассказал о работе разведчиков

Историк спецслужб Андрей Ведяев выразил соболезнования в связи с кончиной Гоар Вартанян и рассказал «Звезде» о работе «самой результативной семейной пары» в разведке.

Сотрудничество Гоар Левоновны и Геворка Вартанян началось в 1941 году в Тегеране, где была сформирована группа молодых людей под названием «Легкая артиллерия», которой руководил сам Геворк Андреевич. К осуществлявшим наблюдение подключилась 16-летняя Гоар.

«Гоар сыграла большую роль. Они колесили по городу по 16-18 часов в сутки и вышли на квартиру, где был произведен захват и была сорвана попытка ликвидации глав трех государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году», - вспоминает Ведяев.

По его словам, разведчики-нелегалы знали как минимум по 6-8 языков и действовали во многих странах мира на протяжении 45 лет.

«Последний этап их работы был в Западной Германии, где им удалось достать планы дислокации и состав ракетных комплексов. Эта информация помогла в переговорах, что привело к подписанию договора по ракетам средней и меньшей дальности», - объясняет историк.

Он уточнил, что это было в 1984 году, когда Геворк Андреевич получил звание Героя Советского Союза.

«В этом большой вклад его супруги. А Гоар тогда была награждена орденом», - рассказал Ведяев.

Также он вспомнил забавный случай, описанный в книге официального биографа Вартанян Николая Долгополова.

«На одной из встреч с молодежью Гоар сказала, что она во время нелегальной работы выходила трижды замуж. Потом она добавила, что за одного и того же - за Геворка Вартаняна. Каждый раз оформлялся брак под разными именами в соответствии с разными легендами», - поделился Ведяев.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, стало известно, что легендарная разведчица Гоар Вартанян скончалась на 93 году жизни в госпитале в Москве.