Умер известный советский диссидент и писатель Михаил Хейфец

Советский диссидент, историк и писатель Михаил Хейфец скончался в Иерусалиме в возрасте 85 лет, сообщает «9 канал».

Он страдал хроническими заболеваниями сердца и почек, рассказала изданию дочь литератора Наталья.

Михаил Хейфец родился 18 января 1934 года в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена. Работал учителем в школе, писал книги про народничество и народовольцев, которые печатались в таких журналах как «Вопросы литературы», «Знание - сила», «Звезда», «Нева» и «Костер».

В 1974 году был приговорен к четырем годам лишения свободы и двум годам ссылки после написания предисловия к самиздатскому собранию сочинений своего друга Иосифа Бродского, а также за изготовление в 1969 году и «хранение с целью распространения» двух экземпляров эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Андрея Амальрика.

После освобождения в 1980 году эмигрировал в Израиль.

Среди наиболее известных книг писателя - «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Ханна Арендт судит ХХ век», «Секретарь тайной полиции» и «Книга счастливого человека».