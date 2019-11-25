Подготовку к похоронам Людмилы Вербицкой начнут 25 ноября

Подготовка к похоронам президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой начнется в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы Петербурга.

«Работа по организации похорон начнется завтра с утра», - цитирует ТАСС представителя комитета.

Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет. Выдающаяся лингвист и филолог, президент Российской академии образования, имела награду международной премии Международной федерации преподавателей живых языков (FIPLV) за 2017 год.