Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода принял решение обратить в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

«Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен», - передает ТАСС слова адвоката Елены Вяткиной.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В сентябре Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства имущество Маркелова, покупку которого на официальные доходы он не смог подтвердить - 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, 15 наручных часов престижных марок, здания торгового центра и спортивно-оздоровительного комплекса, денежные средства в банках в сумме 4,7 млн рублей, а также наличные в рублях, долларах и евро, 25 золотых слитков и другое имущество.